США захотели письменной реакции России на предложения по безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что Вашингтон с нетерпением ждет получения от РФ письменной реакции на предложения по безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

«Он принял во внимание заявление главы МИД РФ о том, что ответ будет передан в ближайшие дни», — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее Лавров рассказал, что Россия в скором времени опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности.

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.