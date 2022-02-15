Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США захотели письменной реакции России на предложения по безопасности

Блинкен заявил, что США ждут от России письменной реакции на предложения по безопасности
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что Вашингтон с нетерпением ждет получения от РФ письменной реакции на предложения по безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

«Он принял во внимание заявление главы МИД РФ о том, что ответ будет передан в ближайшие дни», — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее Лавров рассказал, что Россия в скором времени опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности.

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден выступит с новым заявлением по России и Украине
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
Российский посол назвал виновных в эскалации украинского кризиса
Псаки рассказала об обращении Байдена по Украине
Пьяный иностранец устроил дебош из-за маски в самолете рейса Кемерово — Москва
Названа стоимость коммерческих полетов в космос
Путин призвал Германию поблагодарить бывшего канцлера за дешевый газ
НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай ЧС
Победивший в эстафете норвежский биатлонист обратился к Латыпову
США захотели письменной реакции России на предложения по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.