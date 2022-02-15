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«Роскосмос» рассказал о невозможности конкурировать с США

В «Роскосмосе» признали невозможной конкуренцию на внешних рынках из-за санкций США

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Санкции, вводимые с 2014 года США и их партнерами в отношении России, делают невозможной конкуренцию «Роскосмоса» на внешних рынках, рассказал в интервью «Ведомостям» первый заместитель генерального директора госкорпорации Максим Овчинников.

«Возможно, вы в курсе, что после 31 декабря 2022 года по принятым в США актам будут налагаться ограничения на использование спутников, запущенных с помощью российских средств выведения. Данные с этих спутников министерство обороны США, а это очень крупный заказчик, приобретать не будет», — напомнил руководитель.

Овчинников рассказал, что «с осени 2021 года также вышла презумпция отказа американцами выдачи лицензий на экспорт в Россию коммерческих космических аппаратов, содержащих компоненты, подпадающие под правила ITAR». «При таких условиях конкурировать невозможно в принципе», — признал Овчинников.

Также Овчинников отметил, что оптимизация численности сотрудников «Роскосмоса» составила в 2019-2021 годах 8,8 процента (более 17 тысяч рабочих мест).

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Иван Потапов
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