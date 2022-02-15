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Пьяный иностранец устроил дебош в летевшем в Москву самолете

Иностранец устроил дебош в самолете из Кемерово в Москву из-за маски

Кадр: сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Полиция задержала иностранца, который устроил дебош в самолете, летевшем из Кемерово в Москву. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, 39-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья вступил в конфликт с бортпроводниками из-за отказа надеть маску. Также отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке документов сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пассажир нарушил режим пребывания на территории России — в декабре прошлого году у него закончился срок регистрации.

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Мария Гейн
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