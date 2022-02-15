В ЛНР назвали виновных в деградации мирного процесса в Донбассе

Глава министерства иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего назвал виновных в деградации мирного процесса в Донбассе. По его словам, вина лежит на Киеве, который за последний год дезавуировал ранее достигнутые договоренности. Такое заявление министр сделал в связи с годовщиной вступления в силу 15 февраля 2015 года Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Его слова приводит ТАСС.

«Деструктивная и непоследовательная позиция Киева — основная причина, по которой всеобъемлющее мирное урегулирование конфликта, предполагаемое документом при добросовестном его исполнении, за семь лет так и не состоялось», — подчеркнул Дейнего, отметив, что Киев за последний год не предпринял никаких усилий к выполнению Минских соглашений.

Он обратил внимание, что официальные лица Украины — представители офиса президента, МИД, СНБО — публично отрицают необходимость прямого диалога с республиками Донбасса и тем самым блокируют переговорный процесс и принятие конкретных решений по мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, глава МИД ЛНР отметил, что Киев систематически устраивает вооруженные провокации на линии соприкосновения. «При этом судьба мирного населения киевский режим мало волнует», — заявил Дейнего.

Также, по словам министра, украинская сторона на протяжении двух лет не выполняет свои обещания о снятии обвинений с пленных и заключенных, переданных республикам Донбасса и препятствует дальнейшему обмену удерживаемыми лицами.

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе. «Украина будет вынуждена исполнять Минские соглашения, если конечно киевский режим не намерен официально от них отказаться со всеми вытекающими последствиями», — заявил Дейнего.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

Позже российский лидер отметил, что возможности для выполнения Минских соглашений в Донбассе еще не исчерпаны и понадеялся на решение конфликта на текущем этапе. При этом он назвал происходящее в регионе геноцидом.