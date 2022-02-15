Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР назвали виновных в деградации мирного процесса в Донбассе

Глава МИД ЛНР Дейнего заявил о деградации мирного процесса в Донбассе по вине Киева

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Глава министерства иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего назвал виновных в деградации мирного процесса в Донбассе. По его словам, вина лежит на Киеве, который за последний год дезавуировал ранее достигнутые договоренности. Такое заявление министр сделал в связи с годовщиной вступления в силу 15 февраля 2015 года Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Его слова приводит ТАСС.

«Деструктивная и непоследовательная позиция Киева — основная причина, по которой всеобъемлющее мирное урегулирование конфликта, предполагаемое документом при добросовестном его исполнении, за семь лет так и не состоялось», — подчеркнул Дейнего, отметив, что Киев за последний год не предпринял никаких усилий к выполнению Минских соглашений.

Он обратил внимание, что официальные лица Украины — представители офиса президента, МИД, СНБО — публично отрицают необходимость прямого диалога с республиками Донбасса и тем самым блокируют переговорный процесс и принятие конкретных решений по мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, глава МИД ЛНР отметил, что Киев систематически устраивает вооруженные провокации на линии соприкосновения. «При этом судьба мирного населения киевский режим мало волнует», — заявил Дейнего.

Также, по словам министра, украинская сторона на протяжении двух лет не выполняет свои обещания о снятии обвинений с пленных и заключенных, переданных республикам Донбасса и препятствует дальнейшему обмену удерживаемыми лицами.

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе. «Украина будет вынуждена исполнять Минские соглашения, если конечно киевский режим не намерен официально от них отказаться со всеми вытекающими последствиями», — заявил Дейнего.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

Позже российский лидер отметил, что возможности для выполнения Минских соглашений в Донбассе еще не исчерпаны и понадеялся на решение конфликта на текущем этапе. При этом он назвал происходящее в регионе геноцидом.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден выступит с новым заявлением по России и Украине
Воспитательница из Подмосковья воровала у детей крестики и сдавала в ломбард
Назван необычный симптом рака
Двое российских подростков погибли при падении с девятого этажа
Главы МИД Украины и Британии обсудили противодействие агрессии России
США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур
Глава МИД Франции назвал неприемлемым возможное признание ЛНР и ДНР
Украина запросила у НАТО 760 лодок и 43 тысячи пар перчаток на случай ЧС
В ЛНР назвали виновных в деградации мирного процесса в Донбассе
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.