В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил о нарушении перемирия со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, во вторник, 15 февраля, в 19:02 по московскому времени был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Зинченко. «Выпущено три гранаты из гранатомета СПГ», — отметил он.

11 февраля сообщалось, что замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о переброске в Донбасс украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

12 февраля в ЛНР также заявили, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, на границе с ДНР и ЛНР Украина сосредоточила половину личного состава.