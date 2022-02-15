Глава ДНР отреагировал на обращение Госдумы по Донбассу

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) приветствует обращение депутатов Государственной Думы к президенту России Владимиру Путину и надеется на скорое признание независимости Донбасса от Украины. Об заявил глава ДНР Денис Пушилин, его цитирует Донецкое агентство новостей.

По словам политика, решение российского парламента было обусловлено обострением ситуации на линии разграничения и нежеланием Киева выполнять Минские соглашения. Он также заявил, что своим жестом депутаты проявили сопереживание ко всем жителям мятежного региона.

При этом глава ДНР добавил, что желает видеть свою республику самостоятельным и суверенным государством, однако готов согласиться и на иные пути урегулирования конфликта. «Мы с пониманием и уважением отнесемся к любому решению высшего руководства Российской Федерации», — отреагировал Пушилин.

Ранее депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

Позже бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Думы дает Киеву легальный повод выйти из Минских соглашений. «Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Осуществил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил поставки оружия туда. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию», — пояснил он.