В России нашли способ борьбы с автомобилистами-должниками

Счетная палата нашла решение проблемы с водителями-должниками. Она предложила властям предоставить госкомпании «Автодор» право обрабатывать персональные данные автомобилистов, у которых есть долги за проезд по платным дорогам. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет государственных аудиторов.

Замминистра транспорта Василий Десятков поддержал новый способ борьбы с неплательщиками. Общий долг автовладельцев, данных которых нет у «Автодора», к 1 октября прошлого года был 923,9 миллиона рублей. Если владелец автомобиля не заплатил за проезд и не зарегистрирован в системе госкомпании, то «Автодор» не может его идентифицировать по госномеру и «взаимодействовать с ним по вопросам погашения задолженности».

При этом юристы отмечают, что «Автодор» не относится к органам власти, которые могут получать доступ к персональным данным без разрешения человека.

В 2015-2020 совокупный доход «Автодора» от доверительного управления дорогами — 76,4 миллиарда рублей. Около 97 процентов составляют поступления от сбора за проезд по платным дорогам. На 1 сентября 2021 года протяженность платных участков дорог госкомпании была 1,8 тысяч километров.

Километр реконструированных платных дорог в России может подорожать на один рубль, а построенных с нуля — более чем на два рубля. Такую динамику в ближайшие три-четыре года предсказали ранее эксперты «Банкавто».