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Захарова прокомментировала сюжет CBS о вторжении России на Украину

Захарова назвала сюжет CBS о вторжении России на Украину отборной фальсификацией

Фото: Мария Захарова / Тelegram

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сюжет американского телеканала CBS о вторжении России на Украину, назвав его отборной фальсификацией. Такое заявление она сделала в интервью РИА Новости.

Ранее CBS выпустил сюжет, в котором заявил, что российские войска якобы выдвинулись на позицию атаки, «хотя официально Москва завила, что часть из них отведены от границы»​​​. Корреспондент CBS из Львова рассказал о готовящемся вторжении и о том, как Украина готовится его встретить.

«Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?», — заявила Захарова.

Она посоветовала съемочной группе съездить в Донбасс и поговорить с людьми, которые «семь лет живут под настоящими авиаударами, а не придуманными телевидением».

Ранее во вторник, 15 февраля, британская газета The Sun в своем новом материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Теперь полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по мск, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля.

Марина Совина
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