В Белом доме прокомментировали возможность визита Байдена на Украину

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность визита президента США Джо Байдена на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать», — заявила Жан-Пьер.

Ранее Зеленский в ходе часового телефонного разговора с Байденом пригласил его посетить Украину. Источник в правительстве Украины заявил, что глава американской администрации не дал положительный ответ на просьбу приехать в страну «как можно скорее». Информатор в аппарате Байдена в свою очередь сообщил, что его визит на Украину крайне маловероятен.