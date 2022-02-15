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В Белом доме прокомментировали возможность визита Байдена на Украину

Белый дом о возможной поездке президента Байдена на Украину: анонсировать нечего
Джо Байден

Джо Байден. Фото: The White House / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность визита президента США Джо Байдена на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать», — заявила Жан-Пьер.

Ранее Зеленский в ходе часового телефонного разговора с Байденом пригласил его посетить Украину. Источник в правительстве Украины заявил, что глава американской администрации не дал положительный ответ на просьбу приехать в страну «как можно скорее». Информатор в аппарате Байдена в свою очередь сообщил, что его визит на Украину крайне маловероятен.

Марина Совина
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