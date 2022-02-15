Женщина прошла тест ДНК и узнала тайну покойной бабушки

Пользовательница TikTok @thekennedyproj рассказала о том, как она и ее родственники прошли тесты ДНК и узнали, что у ее покойной бабушки была тайна, которую та унесла с собой в могилу.

Бабушка всю жизнь лгала детям, выдавая себя за сироту и единственного ребенка в семье. Кроме того, хотя женщина утверждала, что имеет английское происхождение, тест ДНК показал, что ее предки были афроамериканцами. «Понимаю, что глядя на меня, в это трудно поверить», — признает ее внучка, имеющая европейскую внешность, светлую кожу и волосы.

«Оказалось, что Миллисент Вон родилась под именем Мэмми Вон в 1927 году, а не в 1933-м, — рассказала @thekennedyproj. — Она родилась в семье, где было 15 детей, все афроамериканского происхождения. Семья жила в Вирджинии». По словам пользовательницы TikTok, ее бабушка решила сбежать от семьи и полностью стерла свою личность, чтобы обеспечить себе и своим детям шансы на лучшую жизнь. Ей пришлось изменить имя и всю жизнь скрывать, что она относится к другой расе.

Семья до сих пор пытается выяснить подробности, но после прохождения теста их данные совпали с семьей в американском штате Вирджиния. Они связались с другой семьей и обменялись фотографиями.

Опубликованная пользовательницей видеозапись набрала более 4,7 миллиона просмотров и 544 тысячи лайков. Под видео юзеры оставили более тысячи комментариев.

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