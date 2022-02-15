Сходство с лошадью в винирах за десятки тысяч рублей прославило мужчину в сети

Житель Великобритании примерил виниры за десятки тысяч рублей на камеру и прославился в сети из-за сходства с лошадью. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогер Оуэн Макконнел (Owen Mcconnel) рассказал о том, что заказал себе съемные виниры за 400 фунтов стерлингов (41 670 рублей) в надежде обрести белоснежную улыбку. Так, сидя за рулем автомобиля, мужчина с неровными зубами решил продемонстрировать приобретенный аксессуар. Сперва он надел виниры на нижний ряд зубов и отметил, что с ними не возникло никаких проблем.

Затем Макконнел зафиксировал искусственные зубы на верхнем ряду и попытался сомкнуть челюсть. На кадрах видно, что специалисты изготовили виниры с неправильным прикусом, из-за чего герой материала с трудом мог в них разговаривать и стал предметов шуток в соцсети.

«Вы хотите сказать, что это нормально? Они огромные, у меня неправильный прикус. Я написал жалобу в компанию. Мне сказали, что врачи разберутся», — высказался он на видео, которое стало вирусным и набрало больше 4,5 миллиона просмотров.

Зрители принялись смеяться над искусственными зубами мужчины. «Чья это лошадь?», «Я тоже совершил ошибку, купив такие виниры. Даже у моей лошади зубы мельче, чем у этих накладок с завышенной ценой. Я так и не получил возмещения стоимости от компании», «Твой рот заполнен надгробными камнями», — высказывались они.

В августе 2020 года модель Кэти Прайс напугала фанатов натуральными зубами после снятия виниров. В видео, опубликованном на ее YouTube-канале, знаменитость демонстрирует свои мелкие острые зубы перед установкой виниров. Пользователи сети сравнили Прайс с зомби.