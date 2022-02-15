Запущенная SpaceX обсерватория НАСА передала первые снимки космоса

Астрофизическая обсерватория НАСА Imaging X-Ray Polamitry Exlorer (IXPE) передала на Землю первые снимки космоса после завершения процесса введения в эксплуатацию. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Уточняется, что первыми были переданы фотографии остатков сверхновой звезды Кассиопея A, которая взорвалась в XVII веке. В НАСА пояснили, что взрывная волна расчистила и нагрела окружавшие звезду газовые облака до высоких температур, ускорив движение частиц космических лучей. Сформированное облако светится при воздействии рентгеновского излучения. Насыщенность пурпурного цвета на новом изображении соответствует интенсивности рентгеновского излучения, регистрируемого приборами обсерватории.

Специалисты аэрокосмического агентства отметили, что все оборудование IXPE работает в штатном режиме.

Рентгеновскую обсерваторию IXPE запустила компания SpaceX 9 декабря 2021 года. 325-килограммовая лаборатория оснащена тремя телескопами. Цель миссии — слежение за источниками рентгеновских лучей, а также изучение самых загадочных и отдаленных объектов во Вселенной.