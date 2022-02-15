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Жакмюс посвятил пост россиянке после ее гомофобного замечания в его адрес

Симон Жакмюс ответил блогерше, что она не достойна его сумки после гомофобного заявления

Фото: @jacquemus

Основатель французского модного дома Jacquemus, дизайнер Симон Жакмюс посвятил пост российской пользовательнице Instagram, сделавшей гомофобное замечание в адрес его последней фотографии. Соответствующая публикация появилась в его официальном аккаунте.

В понедельник, 14 февраля, модельер разместил снимок, на котором запечатлен его поцелуй с женихом Марко Маэстри, и стал предметом споров среди подписчиков. Некоторые из них поддержали пару, утверждая, что «любовь не имеет пола», и пожелали счастья влюбленным в комментариях. Однако большинство русскоязычных юзеров пристыдили Жакмюса и сообщили, что отписываются от его страницы.

Внимание самого дизайнера привлекло высказывание московской блогерши Ани Сафаровой (Anya Safarova). «Я хотела твою сумку. А теперь...» — написала она и добавила эмодзи, выражающие тошноту. Знаменитость сделал скриншот данного комментария и опубликовал его в следующем посте вместе со своим ответом. «Если бы вы знали, сколько геев работает в Jacquemus. Мы не хотим видеть вас, гомофобов, среди своих клиентов. Вы не достойны наших продуктов», — заявил он.

Ранее в феврале москвич пожаловался на отсутствие белых моделей на русскоязычном сайте бренда спортивной одежды Nike. Житель столицы Евгений Смирнов подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить компанию Nike на предмет расовой дискриминации. По мнению мужчины, на сайте марки практически полностью отсутствуют манекенщики европеоидной расы.

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Дина Васильева
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