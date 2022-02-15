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Еще один бренд выпустил трендовую имитирующую перчатки обувь

В ассортименте марки Jacquemus представлены босоножки под названием barefoot shoes

Фото: телеграм-канал «ШМОТ»

Обувь, полностью повторяющая форму ступни и пальцев, появилась в ассортименте еще одного модного бренда — Jacquemus. Соответствующий товар опубликован на сайте компании.

Речь идет о модели под названием barefoot shoes («босая обувь»), форма которой имитирует перчатки из-за разделенных пальцев. Подобная обувь стала трендовой после того, как в феврале 2021 года японская марка Suicoke выпустила синие кроссовки с пальцами.

Известно, что в линейке Jacquemus представлены босоножки на шпильке ярко-розового цвета, подошва которых выполнена в виде анатомической формы ступни. Стоимость изделия, которое также представлено в желтом и голубых оттенках, составляет 49,8 тысячи рублей.

Ранее в феврале мужчина снялся в рекламе Jacquemus в мини-платье и упомянутых босоножках на каблуках. Пуэрториканского рэпера Bad Bunny запечатлели на фоне бассейна и океана в розовом мини-платье на лямках. Знаменитость также позировал в зеленом костюме, состоящем из рубашки и широких брюк. На одном из кадров он сидит на гидроцикле в жилетке и без плавок.

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Майя Пономаренко
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