Мужчина с катаной напал на российскую туристку в Турции и попал на видео

В Турции местный житель с катаной в руках напал на туристку из Казани во время прогулки. Инцидент попал на видео, его опубликовал «Вести Татарстан».

Сообщается, что девушка возвращалась вместе со знакомой в отель после прогулки по Стамбулу — в это время за ними начал следовать неизвестный мужчина в черной куртке.

На размещенных в сети кадрах видно, как злоумышленник достал катану и ударил ей по голове одной из туристок. Через несколько секунд после нападения он скрылся. В результате нападения с холодным оружием пострадавшая получила серьезное ранение головы и множественные гематомы.

Ранее в январе протестующие в штате Чиапас на юго-востоке Мексики напали на туристку из России. Местные противники центральной власти стали требовать от женщины денег за проезд. Получив отказ, они напали на женщину и нанесли ей телесные повреждения.