В Москве простились с Зинаидой Кириенко

В Большом зале Дома кино в Москве простились с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Гражданскую панихиду посетили сыновья и внуки актрисы. На церемонии присутствовали также ее коллеги — Людмила Зайцева, Аристарх Ливанов, Николай Бурляев и другие.

Зинаиду Кириенко проводили в последний путь овациями. После прощания артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти Зинаиды Кириенко сообщили в Союзе кинематографистов России в субботу, 12 февраля. Артистка, ранее госпитализированная с коронавирусной инфекцией, умерла на 89-м году жизни. Известно, что у актрисы был обнаружен рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Она была частично парализована и находилась в реанимационном отделении.