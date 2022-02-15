Телеведущий Иван Ургант прокомментировал свое назначение временным ведущим КВН вместо заболевшего коронавирусом руководителя программы Александра Маслякова. В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале шоумен рассказал, что уже имел опыт ведения игры, благодаря которому попал на телевидение. Фрагмент выпуска доступен на YouTube.

«Я вел КВН в Петербурге 20 лет назад, даже больше — в 2000 году», — вспомнил Ургант. Он пояснил, что тогда вел Северо-Западную лигу, полуфинал и финал игры, а в качестве жюри КВН в то время выступал шоумен Гарик Мартиросян. Ургант добавил, что его нынешний соведущий Дмитрий Хрусталев тогда сидел в зале, а резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов выступал на сцене.

«Меня заметили и пригласили в Москву спустя год попробовать свои силы в качестве ведущего канала MTV. И если я сейчас буду вести Высшую лигу, и если меня заметят, то я даже не представляю, куда меня пригласят», — пошутил ведущий в эфире шоу. Он добавил, что не намерен отказываться от предложения стать временным лицом КВН.

Ранее стало известно, что вместе с Ургантом, шоуменами Дмитрием Нагиевым, Дмитрием Хрусталевым, а также актером Иваном Бурковским временным ведущим КВН станет музыкант Валдис Пельш.

Александр Масляков пропустит предстоящие игры КВН из-за болезни. 2 февраля в видеообращении он сообщил, что повторно заразился коронавирусом, поэтому вынужден соблюдать самоизоляцию. Масляков заверил, что ведущими ближайших выпусков станут «люди, не чужие игре», или известные кавээнщики.