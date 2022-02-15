Замдекана факультета права ВШЭ Ларичева задержали по делу о растрате

В Москве полиция задержала заместителя декана факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) Александра Ларичева. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, россиянин задержан по делу о крупной растрате. МВД потребовало арестовать задержанного и отправить его в СИЗО на время следствия, соответствующее ходатайство готовится для обращения в суд.

Александр Ларичев является доктором наук, доцентом. Стажировался за рубежом, принимал участие в защитах диссертаций и преподавание в зарубежных вузах на английском языке. Является членом международного общества публичного права (International Society of Public Law- ICON S).

21 января сообщалось, что в Туле задержан декан юридического факультета Всероссийского государственного университета юстиции.