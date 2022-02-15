Данные о задержании замдекана факультета права ВШЭ Ларичева не подтвердились

В суде опровергли взятие под стражу заместителя декана факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) Александра Ларичева. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следствие потребовало арестовать не ученого, а его однофамильца — сотрудника одного из российских банков. Ранее ТАСС сообщил, что Ларичева задержали по делу о крупной растрате.

21 января сообщалось, что в Туле задержан декан юридического факультета Всероссийского государственного университета юстиции.