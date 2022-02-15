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Певица Maruv объявила о беременности

Украинская певица Maruv сообщила, что впервые станет матерью
Maruv

Maruv. Фото: @maruvofficial

Украинская певица Maruv впервые станет матерью. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

31-летняя исполнительница объявила о своей беременности, опубликовав фотографии в латексном костюме. На них можно заметить, что у артистки округлился живот.

«Та дам! У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсуном в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!» — написала Maruv.

Александр Корсун — муж и пиар-менеджер певицы. Они познакомились во время учебы артистки в Харькове.

Ранее Maruv объяснила желание украинских артистов работать в России. Исполнительница связала работу соотечественников в другой стране с низким уровнем развития шоу-бизнеса на родине. «В Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита», — написала Maruv. Она отметила, что музыканты стремятся быть увиденными и услышанными, а также получать хороший доход.

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Евгений Шульгин
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