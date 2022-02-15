В российском городе роженице отказались отдавать ребенка из-за долга

В Нижнем Новгороде сотрудники роддома №7 две недели не отдают ребенка женщине, прибывшей из Донецка, из-за долга. Об этом она рассказала в программе «Кстати» на местном телевидении.

Женщина пояснила, что ее супруг — уроженец Ставрополья. Пара переехала в Нижний Новгород в поисках заработков. Россиянин уже трудоустроился, семья снимает квартиру.

По словам беженки из Донецка, в Москве у них с мужем украли документы. По этой причине медики в российском роддоме предъявили женщине счет: 37 тысяч рублей. 6 тысяч она должна выплатить за проведенные три дня в палате, еще 31 тысячу рублей — за роды без документов. Женщина признается, что у них с супругом сейчас таких средств нет. На протяжении двух недель в роддоме ей отказываются отдавать ребенка.

Вместе с журналистами женщина отправилась к медикам. Те выдали ей медицинское свидетельство, что она родила девочку. Отдать младенца они готовы при условии, если муж женщины оформит на себя отцовство.

Издание Znak.com обратилось в региональный Минздрав по поводу этой ситуации, в пресс-службе ведомства на звонок не ответили.

Ранее в городе Кронштадте сотрудники акушерско-гинекологического отделения обливали холодной водой и били по лицу поступившую к ним роженицу.

Пострадавшая девушка рассказала, что медики угрожали принять у нее роды прямо на ковре у входа в здание медицинского учреждения.