Политолог назвал Лукашенко токсичным партнером России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал токсичным партнером для России и российского бизнеса. Об этом заявил политолог Дмитрий Болкунец в беседе с «Лентой.ру».

Болкунец рассказал, что из-за международных санкций, под которые попал белорусский бизнес, вести торговлю с ним стало рискованно. Это влияет на поведение российских и даже китайских компаний, счел политолог. Он назвал политику Лукашенко причиной введения санкций.

«Лукашенко не устраивает ни Запад, ни Китай, и для России он стал неудобным и довольно токсичным партнером. Особенно для российского бизнеса — контакты с этим человеком чреваты попаданием под санкции», — объяснил Болкунец.

Экономические санкции против Белоруссии последовательно вводят страны ЕС, Великобритания и США. Под ограничения уже попали операции с государственным долгом республики, операции с крупнейшими белорусскими компаниями — в том числе с авиаперевозчиком «Белавиа», экспортером вооружений «Белтехэкспорт» и крупным предприятием по производству удобрений «Беларуськалий». Первопричиной санкций стало непризнание странами Запада результатов президентских выборов в 2020 году, на которых по данным ЦИК Белоруссии победил Лукашенко.

По данным источников российских СМИ, «Беларуськалий» оказался в безвыходном положении из-за нового витка санкций против предприятия. Попытки обхода санкций грозят всем возможным посредникам в торговле с компанией экономическими проблемами.