Кремль прокомментировал отказ Шольца сдать российский тест на COVID-19

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от ПЦР-тестирования на коронавирус российскими медиками перед встречей с президентом России Владимиром Путиным не отразится на характере переговоров, их содержательности и продолжительности. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 15 февраля, приводит «Интерфакс».

Он отметил также, что переговоры политиков будут проходить с соблюдением всех мер предосторожности. В частности, они будут на большем, чем обычно, расстоянии друг от друга.

Ранее 15 февраля стало известно, что прибывший в Москву Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от российского ПЦР-теста на COVID-19 перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Уточнялось, что необходимый для доступа в Кремль тест на коронавирус провел врач из посольства ФРГ, а российские медики были приглашены к наблюдению за тестированием.