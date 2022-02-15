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Застрелившего больную жену российского пенсионера отправили в СИЗО

В Среднеуральске убивший жену из ружья мужчина признал вину

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Верхнепышминский городской суд Свердловской области отправил в СИЗО жителя Среднеуральска, застрелившего жену. Об этом во вторник, 15 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине предъявили обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ. Пенсионер признал свою вину.

13 февраля сообщалось, что после того, как обвиняемый выстрелил из ружья в больную женщину, он стал целиться в прохожих из окна. Представители МВД на протяжении двух часов вели с ним переговоры о том, чтобы мужчина добровольно сдался. После этого его задержали, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Позже на допросе он пояснил, что супруга «постоянно его пилила» и он «не выдержал». По данным полиции, оружие у обвиняемого было зарегистрировано официально.

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Елизавета Новикова
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