Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Работающим пенсионерам назвали способ повысить размер выплат

Экономист Гиринский предложил работающим пенсионерам повысить пенсию путем увольнения

Фото: Pixabay

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии. Его слова приводит агентство «Прайм».

Экономист объяснил, что с 2016 года в России не индексируются фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент, пока гражданин работает. «Конечно, теоретически есть путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — предложил эксперт. Гиринский подчеркнул, что это сложно осуществить на практике, поскольку пенсионерам в России сложно устроиться на официальную работу с достойной оплатой труда.

Ранее Гиринский напомнил российским пенсионерам о доступных им льготах. Он рассказал, что их освободили от уплаты части пошлин и платежей — к примеру, земельного налога и налога на имущество. Также им не нужно платить за обслуживание банковской карты платежной системы «Мир», на которую приходят пенсионные выплаты.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом отреагировал на приглашение Байдена в Киев
Россиянка побывала в Египте и раскрыла популярный способ обмана в аэропортах
Госдеп призвал американцев покинуть Белоруссию
Россияне вспомнили «сказочный храм еды» в Москве
Работающим пенсионерам назвали способ повысить размер выплат
«Бункер судного дня» решили вскрыть
Байден предпочел поздравить всех влюбленных вместо ответа на вопрос про Украину
Запущенная SpaceX обсерватория НАСА передала первые снимки космоса
В Саудовской Аравии решили спасаться от катаклизмов с помощью деревьев
Стилист Елизаветы II рассказала о фотографиях королевы в «неподобающих» позах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.