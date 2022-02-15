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Песков рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Шольца

Песков выразил надежду на то, что переговоры Путина и Шольца будут конструктивными

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Кремль надеется, что переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. О таких ожиданиях от предстоящей встречи рассказал официальный представитель кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 15 февраля, приводит ТАСС.

Он отметил также, что тем для обсуждения очень много, поэтому переговоры будут весьма продолжительными. В частности, представители двух стран могут обсудить такие вопросы, как беспрецедентная напряженность в Европе и гарантии безопасности.

«Переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горящим вопросам», — сообщил Песков.

Евгения Куликова
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