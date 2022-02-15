Слова Зеленского о скандале с партнерами Украины объяснили вопросом выживаемости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится выступать против нагнетания воинственной обстановки, организованной западными странами во главе с США, чтобы избежать политического самоубийства. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он добавил, что в случае начала военного конфликта Зеленский может потерять власть.

Киев поскандалил со странами-партнерами из-за нагнетания темы якобы готовящегося вторжения России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Выступая на заседании своей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, Зеленский рассказал, что алармистские настроения высказывают три дружественные Киеву страны, поднимая тему войны. По его словам, Украине пришлось поскандалить, но в конечном итоге удалось найти понимание.

«Вопрос политической выживаемости»

«Как бы ни был зависим Зеленский от мнения главы США Джо Байдена, когда стоит вопрос о политической, да и не только, выживаемости, начинаешь думать своей головой. Байден позвонил Зеленскому сразу же, как он и его администрация услышали заявления, как им показалось, примирительного характера», — заметил Новиков.

На самом же деле, по словам политика, Зеленский допустил в своей речи несколько высказываний, фиксирующих реальное положение дел: у Киева нет той информации о военной активности России, на которую ссылается Запад.

«А именно, нет признаков того, что Россия готовится к началу агрессивных действий, которые якобы были назначены на 16 февраля. Нужно понимать, что, если бы в результате всего этого кликушества о неизбежности войны конфликт реально бы начался, Зеленский оказался бы точно не на выигрышной стороне. Дни его администрации и самого президента оказались бы сочтены довольно быстро. Так что когда твои партнеры, пусть даже и очень влиятельные, почти всесильные, подталкивают тебя к самоубийству, ты вряд ли станешь их слушать», — заключил Новиков.

Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО заявил, что на 16 февраля Россия назначила нападение на Украину. В Вашингтоне также уверены, что наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».