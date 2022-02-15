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Россиянка провалилась в кипяток под снегом

Жительница Южно-Сахалинска провалилась в горячую воду под снегом

Фото: yuzhno-sakh.ru

В Южно-Сахалинске в районе «Эдема» девушка провалилась в кипяток, скрывавшийся под снегом при прорыве теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Пострадавшая жива, за ее состоянием наблюдают медики. В настоящее время сотрудники
городской администрации связываются с жительницей для оказания ей всей необходимой помощи. На место происшествия выехал вице-мэр Александр Гринберг, ситуация находится на контроле главы областного центра.

В пресс-службе уточнили, что ранее в данном районе произошел прорыв теплотрассы. На текущий момент установлено место повреждения трубопровода, произведены мероприятия по отключения сети.

Ранее на Сахалине дворник во время метели провалился в трехметровый сугроб по пути на работу и едва не погиб. Россиянин получил от начальства приказ выйти на работу во время метели. Пройдя всего несколько десятков метров от дома по нерасчищенной дороге мужчина провалился с головой в снег.

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Ксения Назарова
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