Псаки рассказала об обращении Байдена по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден в своей речи 15 февраля расскажет о текущей ситуации на Украине, а также о действиях, которые Вашингтон готов предпринять. Ее слова приводит ТАСС.

«Он будет говорить о ситуации на месте, шагах, которые мы предприняли, действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что стоит на кону для США и всего мира, а также о том, как это может повлиять на ситуацию у нас в стране», — отметила Псаки.

Ранее сообщалось, что Джо Байден 15 февраля выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с Россией. Выступление запланировано на 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 по московскому).

В феврале глава британского МИД Лиз Трасс описала вероятный план «вторжения» на Украину со стороны России. По ее словам, российские войска могут предпринять попытку нападения без опознавательных знаков.