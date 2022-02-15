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Украина выдвинула свои средства ПВО к границам

«Известия»: ВСУ переместила к границам ракетные комплексы ПВО С-300 и «Бук-М1»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Украина начала выдвижение своих средств противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности к границам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Белоруссии. Об этом сообщают «Известия».

Так, на подконтрольных Киеву районах Донбасса появились до двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300. Вблизи российско-белорусской границы развернуты подразделения «Бук-М1». Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее получили переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. При этом точное их число неизвестно.

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Военный эксперт Дмитрий Болтенков объяснил изданию, что все эти средства ПВО являются устаревшими и могут проявить себя «где-нибудь в Африке». Также он усомнился в эффективности «Стингеров», поскольку полученная Киевом партия ракет была выпущена давно, кроме того, эти ПЗРК не проверялись в реальных условиях.

Ранее генерал-майор ФСБ в запасе, военный эксперт Александр Михайлов предупредил, что переброска Украиной С-300 в Донбасс представляет опасность для пассажирских самолетов в приграничных российских регионах. «С одной стороны, мы могли бы предположить, что такая мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности. Но с другой — мы понимаем и видим физически, что неадекватность политического руководства Украины может привести к эскалации. И это уже серьезный вопрос, поскольку пока мы действительно не понимаем позиции украинской стороны», — сказал Михайлов.

В конце января обозреватель Forbes Дэвид Акс сообщил, что система ПВО Украины не способна противостоять «российской агрессии». Он указал на то, что стратегические Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 ВКС России вооружены крылатыми ракетами дальнего действия и самолетам даже не придется пересекать границу, чтобы нанести удар по украинской территории. По мнению Акса, это делает украинскую систему противовоздушной обороны бесполезной.

Марина Совина
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