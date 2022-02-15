Украина выдвинула свои средства ПВО к границам

Украина начала выдвижение своих средств противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности к границам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Белоруссии. Об этом сообщают «Известия».

Так, на подконтрольных Киеву районах Донбасса появились до двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300. Вблизи российско-белорусской границы развернуты подразделения «Бук-М1». Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее получили переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. При этом точное их число неизвестно.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков объяснил изданию, что все эти средства ПВО являются устаревшими и могут проявить себя «где-нибудь в Африке». Также он усомнился в эффективности «Стингеров», поскольку полученная Киевом партия ракет была выпущена давно, кроме того, эти ПЗРК не проверялись в реальных условиях.

Ранее генерал-майор ФСБ в запасе, военный эксперт Александр Михайлов предупредил, что переброска Украиной С-300 в Донбасс представляет опасность для пассажирских самолетов в приграничных российских регионах. «С одной стороны, мы могли бы предположить, что такая мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности. Но с другой — мы понимаем и видим физически, что неадекватность политического руководства Украины может привести к эскалации. И это уже серьезный вопрос, поскольку пока мы действительно не понимаем позиции украинской стороны», — сказал Михайлов.

В конце января обозреватель Forbes Дэвид Акс сообщил, что система ПВО Украины не способна противостоять «российской агрессии». Он указал на то, что стратегические Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 ВКС России вооружены крылатыми ракетами дальнего действия и самолетам даже не придется пересекать границу, чтобы нанести удар по украинской территории. По мнению Акса, это делает украинскую систему противовоздушной обороны бесполезной.

