Россияне променяли еду на бытовую технику

В 2021 году россияне стали меньше тратить в интернете на покупку еды и одежды, но больше — на бытовую технику. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Аналитики подсчитали, что в прошлом году россияне поменяли свои предпочтения, в результате чего средний чек в категории «цифровая техника» вырос до 11,26 тысячи рублей (против 8,81 тысячи рублей в 2020-м). А в категории «продукты питания» средний чек составил 1,4 тысячи рублей против 2,08 тысячи годом ранее. Сокращение трат также зафиксировали в категориях «одежда», «инструменты и садовая техника», а также «товары для детей».

Как показали итоги исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2, большинство россиян (62 процента) признались, что денег им хватит не больше, чем на три месяца. Еще 19 процентов смогут прожить на отложенные деньги до полугода, 15 процентов — год, 2 процента — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет. Больше половины (58,5 процента) респондентов смогли отложить на черный день до 100 тысяч рублей, и только у 1,5 процента накопления превышают миллион рублей.

Недавнее исследование NielsenIQ показало, что спрос на продукты в 2021 году в России вырос вдвое, с 1,7 до 4,1 процента по сравнению с 2020-м, и обогнал непродуктовые товары. Особенно выросли продажи овощей, фруктов, готовой еды, в то время как годом ранее под влиянием пандемии коронавируса россияне приобретали еду с длительным сроком годности, например, макароны, крупы и консервы.