Россиянам рассказали о ценах на жилье в 2022 году

В 2022 году цены на российском рынке недвижимости начнут стабилизироваться, сильного подорожания ожидать не стоит. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов «РИА Новостям».

«Что касается насыщения спроса, то до этого еще далеко. Пока обеспеченность россиян жильем остается низкой по сравнению со многими странами — 27–28 квадратных метров на человека. Это как раз является одним из драйверов роста отрасли», — заявил Попов и напомнил о стремительном росте цен на жилье в 2021 года. Несмотря на увеличение стоимости более чем на 30 процентов, зампред правления Сбербанка не ожидает большого роста цен на недвижимость.

Попов отметил, что не наблюдает проблем со спросом. «Никакого пузыря здесь не надулось, ситуация абсолютно под контролем», — подчеркнул замглавы Сбербанка. Рост ставок по кредитам, по мнению Попова, влияет на сектор жилой недвижимости в меньшей степени: благодаря счетам эскроу и высоким темпам продаж средняя рыночная ставка для заемщиков из этого сектора составляет 3,3 процента.

Ранее в феврале сообщалось, что цены на недвижимость в России продолжат расти. Согласно прогнозам, к 2023 году стоимость жилья достигнет пиковых значений, а в дальнейшем ситуация на рынке будет зависеть от обстоятельств. Рост ставок по ипотеке и увеличивающиеся цена на жилье представляют риск для застройщиков, если предложение существенно превысит спрос.