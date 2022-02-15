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Россиянка побывала в Египте и раскрыла популярный способ обмана в аэропортах

Россиянка рассказала, как ей пришлось заплатить вдвое больше за покупку в аэропорту Египта

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Россиянка побывала в Египте и раскрыла популярный способ обмана пассажиров в аэропорту Хургады. Своим опытом она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, на территории авиагавани почти нет заведений, где можно было бы перекусить перед вылетом, а вода в кафе и автоматах стоит очень дорого. «Если учесть, что со своей водой в зону вылета вы никак попасть не сможете, а вода — это то, без чего сложно обойтись, египтяне пользуются этим по полной программе», — отметила она.

В качестве примера мошеннической схемы автор блога рассказала о случае, который произошел с ней самой. Так, путешественница решила купить латте и булочку с корицей в одном из кафе — на ценниках были написаны суммы в пять и два доллара соответственно. Однако в итоге на кассе девушке пришлось заплатить вдвое больше.

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При попытке прояснить ситуацию, кассир заявил, что цены указаны для самых маленьких порций, при этом приготовить их не могут. «Цены в меню указаны на объемы, которых нет. А на то, что есть в наличии, цены не указаны. Очень странно», — возмутилась она.

В заключение сотрудник кафе заявил, что у компании свой курс обмена египетских фунтов на доллары, поэтому при переводе сумма отличается от предполагаемой.

Ранее туроператоры предложили российским туристам бюджетно отдохнуть в Египте на 8 Марта — цены на путевку стартуют от 26,3 тысячи рублей на человека. По словам экспертов, хотя в начале весны на курортах все еще может быть ветрено, море становится комфортным для купания.

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Мария Гейн
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