Заявившему о готовности россиян отдать зарплату за Донбасс депутату дали совет

Депутату от КПРФ Казбеку Тайсаеву, который заявил о готовности россиян отказаться от 13-й зарплаты ради признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), следует начать с себя и «отказаться от думской заработной платы». Такой совет ему дал замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, депутату также стоит «провести социологическое исследование о подобной готовности» своих избирателей. Замглавы ФНРП предположил, что Тайсаев может отказаться от 13-й зарплаты, так как имеет другие источники дохода. У большей части российских работников таких источников дохода нет, отметил Шершуков.

Он добавил, что россияне уже принесли жертву ради ДНР и ЛНР, ведь помощь страны, которую оказывают республикам, состоит также из денег налогоплательщиков. Замглавы ФНРП привел в пример период Великой Отечественной войны, когда «работавшие люди не получали часть своей заработной платы, а получали это в виде облигаций внутреннего займа».

«Во-первых, я бы хотел сказать, что сейчас войны нет. Во-вторых, помощь, которую Российская Федерация оказывает этим республикам, совершенно правильная, она идет в том числе и за счет денег налогоплательщиков. И это уже та жертва, на которую пошли российские работники вполне сознательно», — заключил Шершуков.

Ранее на заседании парламента Тайсаев заявил, что россияне готовы на понижение уровня жизни вследствие санкций, которые могут быть наложены из-за признания Донбасса. «Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — подчеркнул он.

15 февраля Госдума поддержала проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР. В рейтинговом голосовании победила версия документа, предложенная КПРФ. Она предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД РФ.