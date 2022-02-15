Британская журналистка обвинила Трасс в невежестве на переговорах в Москве

Британская журналистка Мэри Дежевски обвинила главу МИД Великобритании Лиз Трасс в невежестве и высокомерии на переговорах в Москве. Статья опубликована в издании Spiked.

По мнению Дежевски, во время визита в Москву Трасс «смогла подтвердить все негативные предубеждения России о британской дипломатии». В частности, это «высокомерие, холодность и привязанность к лицемерным проповедям о "ценностях"», уточнила она. «К этому списку она добавила кое-что еще — невежество», — указала журналистка.

Так, Дежевски напомнила о том, что во время беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым Трасс отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. По ее мнению, эта ошибка поставила вопрос о цели визита в Россию. «Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чем говоришь?» — возмутилась она.

Журналистка предположила, что министр приехала в Москву из личных интересов. По ее словам, Трасс хотела повести себя в стиле бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, однако ей не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд назвал нелепым внешний вид Лиз Трасс во время визита в Москву. Он указал, что в этот день в Москве было плюс 2 градуса, однако министр была одета в меховую шапку и шубу.