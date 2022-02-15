Офис Зеленского оценил возвращение российских войск с учений

Начало процесса отправки в гарнизоны бронетехники после завершения учений Минобороны России является правильным сигналом, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит издание «Лига».

«Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины — это правильный сигнал», — сказал Подоляк, оценивая возвращение военных.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о возвращении военных после учений в Белоруссии. Он также рассказал, что по окончании учений войска совершат марши комбинированным способом в пункты дислокации. Конашенков отметил, что российские военнослужащие, в том числе почти все военные округа, флоты и ВДВ продолжают учения на некоторых направлениях.

В феврале в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». Президент республики Александр Лукашенко рассказал, что военные отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

Последние крупные российско-белорусские учения «Запад-2021» прошли в сентябре 2021 года. В отработке маневров были задействованы около 200 тысяч человек, тяжелая техника, авиация и военные корабли.