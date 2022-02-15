Постпред в ЕС рассказал о возможной реакции России на провокации Украины

В случае нападения Украины на Россию и ее граждан где-либо, в том числе и в Донбассе, Москва готова ответить в полной мере, заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов в интервью газете The Guardian.

«Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют», — заявил российский постпред.

Чижов также рассказал о возможной реакции и готовности России ответить на провокации Киева, в результате которых будут убиты ее граждане. «Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим», — уточнил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Украину в отсутствии смелости, чтобы публично заявить о нежелании выполнять Минские соглашения. По ее словам, вместо этого Киев занимается «фарсом и подлогом». Она добавила, что не существует никаких российских условий выполнения договоренностей, кроме текста самого документа.