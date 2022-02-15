Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Постпред в ЕС рассказал о возможной реакции России на провокации Украины

Постпред России в ЕС Чижов заявил о готовности Москвы ответить в случае нападения Украины
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В случае нападения Украины на Россию и ее граждан где-либо, в том числе и в Донбассе, Москва готова ответить в полной мере, заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов в интервью газете The Guardian.

«Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют», — заявил российский постпред.

Чижов также рассказал о возможной реакции и готовности России ответить на провокации Киева, в результате которых будут убиты ее граждане. «Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим», — уточнил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Украину в отсутствии смелости, чтобы публично заявить о нежелании выполнять Минские соглашения. По ее словам, вместо этого Киев занимается «фарсом и подлогом». Она добавила, что не существует никаких российских условий выполнения договоренностей, кроме текста самого документа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В МОК объяснили попадание запрещенного вещества в организм Валиевой
Узбекистан пообещал вернуть в страну 131 миллион долларов дочери Каримова
В России нашли способ борьбы с автомобилистами-должниками
Для нуждающихся россиян придумали источник дополнительного дохода
Пьяный иностранец устроил дебош в летевшем в Москву самолете
Врач назвала требующие вызова скорой признаки омикрона у детей
Мужчина убил парня и девушку в День всех влюбленных
Назван пятый ведущий КВН вместо заболевшего Маслякова
Еще один бренд выпустил трендовую имитирующую перчатки обувь
Священник отреагировал на открытие модной кофейни в московской колокольне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.