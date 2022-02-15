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Захарова обвинила Украину в отсутствии смелости

Захарова заявила, что у Киева нет сил объявить о нежелании выполнять Минские соглашения

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в отсутствии смелости, передает ТАСС.

По словам Захаровой, у Киева нет сил и смелости публично заявить о нежелании выполнять Минские соглашения, вместо этого власти республики занимаются фарсом и подлогом.

«Силы и смелости сказать о том, что они более им не привержены и не будут в принципе выполнять Минские договоренности, у них нет. Потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность», — сказала представитель МИД.

Захарова добавила, что не существует никаких российских условий выполнения договоренностей, кроме текста самого документа.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил о невозможности выполнения Минских соглашений «на условиях России». Речь шла о прямом диалоге между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Кулеба заверил, что Украина готова к переговорам с участием российской стороны в нормандском и других форматах.

Несколько дней назад США заявили, что Россия в любой момент может вторгнуться на Украину, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть республику. МИД России назвал заявления Вашингтона истерикой.

Алевтина Запольская
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