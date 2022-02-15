Вассерман высказался о возможном признании ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал возможное признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На пленарном заседании в Госдуме он заявил, что любое решение по вопросу вызовет агрессию Украины. Видеотрансляция доступна на сайте ТАСС.

«Наше решение послужит поводом для очередного приступа агитации об агрессии "злых москалей" против "белой и пушистой Украины"», — заявил Вассерман на заседании Госдумы, на котором проходило рейтинговое голосование, в результате которого депутаты решили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Депутат призвал к скорейшей подготовке контрмер агитации. «На мой взгляд, они несомненно и очень скоро понадобятся. Повторяю: понадобятся независимо от того, какой из вариантов обсуждаемых сейчас мы одобрим», — высказался Вассерман.

Рейтинговое голосование по проекту постановления об обращении к президенту России о признании ДНР и ЛНР прошло в Госдуме во вторник, 15 февраля. Депутаты рассмотрели два варианта документа. Первый из них был внесен представителями КПРФ и предлагает напрямую обратиться к президенту. Второй был создан в «Единой России» и предполагает дополнительное обращение в МИД и профильные ведомства за консультацией. За проект постановления о немедленном обращении к президенту проголосовал 351 парламентарий.