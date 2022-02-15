Врач оценила необходимость принимать витамин С при омикроне

При заражении омикрон-штаммом коронавируса не стоит принимать витамин С. Так оценила необходимость подобного лечения врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в видео на своем YouTube-канале.

«Эффективность действия витамина С при любых вирусных инфекциях не доказана в научных клинических исследованиях — двойных слепых рандомизированных исследованиях. Не работает. А желудок болит у каждого второго, кто принимает витамин С во время простуды», — сказала врач.

При этом она подчеркнула, что необязательно отказаться от витамина С в натуральном виде. Можно добавить в свой рацион лимон, апельсины, мандарины, а также пить морсы и компоты со смородиной, клюквой и малиной.

Кореневич посоветовала принимать витамин D при ОРВИ, которые вызваны вирусами. Он влияет на обмен кальция в организме и на состояние костей, объяснила она.

«На фоне терапии витамином D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний. Плюс при достаточном количестве витамина D в организме, действительно, лучше работает противовирусная защита», — подытожила она.

Ранее диетолог Екатерина Матыскина назвала россиянам способ правильно принимать витамины. Она посоветовала не пить два разных моновитаминных препарата одновременно.

