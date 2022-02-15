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Врач предупредил об опасном воспалении из-за омикрона

Врач Токарев предупредил, что у пациентов с омикрон-штаммом развивается цистит

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У зараженных омикрон-штаммом коронавируса пациентов начал развиваться цистит — воспаление мочевого пузыря. Такое предупреждение сделал в разговоре с Ura.ru главный профилактолог Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Он допустил, что такое опасное воспаление может быть связано с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника.

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«Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула», — заявил Токарев.

По его мнению, к подобным осложнениям может привести и ослабление иммунитета из-за вирусной атаки.

Ведущий специалист, уролог-андролог «СМ-клиника» Владимир Степанов отметил, что цистит при омикроне возникает, если у человека была слабость в зоне мочевыделительной системы, либо присутствовала в скрытом виде инфекция.

Ранее инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков рассказал, что омикрон-штамм коронавируса поражает верхние дыхательные пути, поэтому ПЦР-тестирование его не выявляет.

Медик пояснил, что у заразившегося омикроном человека появляются боль в горле, осиплость голоса, недомогание и усталость.

Также, по словам инфекциониста, пациенты с омикрон-штаммом все чаще жалуются на расстройство кишечника и боль в пояснице.

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Анна Щербакова
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