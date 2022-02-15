Девушка захотела тату в стиле «Гарри Поттера» и получила куриные крылья на груди

TikTok-блогерша раскрыла поклонникам значение своей нелепой татуировки на грудной клетке. На историю, которую она рассказала в соцсети, обратили внимание в The Sun.

Жительница США, которая ведет блог под никнеймом Tash B, захотела сделать женственную татуировку под грудью в стиле атрибутов из вселенной «Гарри Поттера». Предполагалось, что на ее теле появится изображение «Даров Смерти» (объединяющее название трех артефактов: Бузинной палочки, Воскрешающего камня и Мантии-невидимки) с «Золотым Снитчем» (маленький золотистый шарик с серебряными крыльями) посередине.

Однако, по словам Tash B, это была ее первая татуировка, и мастер смог уговорить ее дополнить рисунок другими деталями. «Теперь я выгляжу так, будто из меня торчат куриные крылья», — пожаловалась героиня материала. На кадрах размещенного в соцести ролика видно, что вместо небольшого рисунка в верхней части живота девушка получила крупные крылья, полностью покрывающие ее ребра.

В заключение тиктокерша заявила, что планирует перекрыть неудачную татуировку новым изображением.

Ранее в феврале еще одна жительница США сделала новую татуировку и разочаровалась конечным результатом. Женщина разместила в соцсети короткий ролик, на котором показала неудачную работу тату-мастера. На кадрах героиня материала показала референс татуировки, которую хотела получить на руке: на фото изображен аккуратно прорисованный спящий кот. Затем она продемонстрировала свое новое тату. Оказалось, что мастер набил рисунок чересчур жирными линиями. При этом сложно определить, какое именно животное он попытался изобразить.