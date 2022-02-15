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Захарова призвала задать Украине вопросы о нарушении Минских соглашений

Захарова заявила, что вопросы о нарушении Минских соглашений следует задавать Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала задать Украине вопросы о нарушении Минских соглашений. Видео с заявлением опубликовано в ее Telegram-канале.

Она отметила, что позиция России по Минским договоренностям неоднократно подтверждалась на высшем уровне.

«Сейчас я вижу заявления украинских политиков, и не только их, Столтенберг, генсек НАТО выступил. Все начали говорить о том, что "если Москва... Да уж точно это будет означать нарушение Минских договоренностей, выход из Минских договоренностей», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что в первую очередь необходимо разобраться с принятыми на Украине законами, а также заявлениями, сделанными украинскими чиновниками. «Может быть, мы сначала с этим разберемся? Может быть, вместо того чтобы в очередной раз задавать какие-то риторические вопросы Москве, они все-таки сочтут возможным для себя друг другу ответить на вопрос о том, что они сделали для имплементации минских договоренностей», —заключила она.

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Марина Совина
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