Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын председателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично высказался о состоянии отца, госпитализированного с COVID-19. Соответствующий пост он написал в своем Facebook.

Он сопроводил публикацию статусом «беспокоится».

Только живи! Игорь Лебедев сын Владимира Жириновского

Слухи о здоровье

Жириновский был госпитализирован 2 февраля из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом. По последней информации ведомства, врачи оценивают его состояние как стабильное и продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь.

14 февраля депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с «Лентой.ру», что появившиеся в СМИ сообщения о воспалении мозга у Жириновского — слухи. По его словам, многие недостоверные Telegram-каналы в погоне за сенсацией публикуют подобные утверждения.

Позднее стало известно, что юристы ЛДПР собирают ложные материалы СМИ о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского для подачи исков в суд. Отмечается, что в последнее время ЛДПР столкнулась с «беспрецедентным уровнем лжи» в медиа. Практически каждый день в некоторых СМИ появляются основанные на слухах и домыслах сообщения о состоянии Жириновского, которые часто противоречат сами себе. «Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском», — заявили в пресс-службе политсилы.

Оценки и прогнозы

Ключевой вопрос в истории с госпитализацией лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о состоянии которого сейчас очень мало официальной информации, сняли его с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или нет. Так считает врач-иммунолог Николай Крючков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру». По словам медика, долгое пребывание на ИВЛ грозит последствиями, так как приводит к полиорганной недостаточности и внутрибольничным инфекциям. «Если он на ИВЛ долго уже лежит, это, мягко говоря, не очень хорошо. Это нужно, если человек иначе умирает, тут безвыходная ситуация», — поделился Крючков.

При этом портал URA.ru сообщал, что никакой угрозы для жизни российского политика нет. Он лишь продолжает время от времени дышать через кислородную маску. Лечением Жириновского занимаются лучшие специалисты, регулярно проводящие консилиумы относительно его состояния и методов лечения. В этих совещаниях участвуют ведущие медики страны.

Политическая жизнь в больничных стенах

Помимо Жириновского, в больнице также оказался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Позднее он рассказал, что чувствует себя хорошо, держится, состояние у него рабочее. На вопрос о том, надолго ли политик задержится в больнице, он ответил, что врачи еще наблюдают за его здоровьем. «Задержусь по ситуации, проверяют сейчас здоровье», — добавил политик. Зюганов находится в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких

Также сообщалось, что Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, госпитализированные ранее московскую ЦКБ, встретились в больнице. При встрече лидер ЛДПР спросил у своего коллеги по парламенту, почему с ними не положили председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергея Миронова. Позднее Зюганов опроверг факт этой беседы. «Я пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни никаких встреч не может происходить», — отреагировал политик. Он заявил, что Жириновскому положено сохранять режим самоизоляции при коронавирусе.