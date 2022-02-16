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Австралия отказалась пустить бегущих с Украины граждан с коронавирусом

Австралия призвала граждан покинуть Украину и отказалась пускать зараженных коронавирусом

Фото: Sandra Sanders / Reuters

Власти Австралии, призвавшие своих граждан покинуть Украину из-за «опасности вторжения со стороны России», отказываются пускать людей, больных COVID-19. Об этом сообщает издание News.com, рассказавшее историю австралийки, попавшей в такую ситуацию.

Гражданка Австралии Наталья Пошивайло-Таулер не может вернуться на родину, поскольку ее восьмилетний сын заражен коронавирусом. Несмотря на то, что официальная Канберра всерьез обеспокоена возможностью атаки со стороны России, бегущих от опасности граждан не торопятся пускать в страну из-за опасений, связанных с пандемией.

48-летняя австралийка рассказала, что чувствует себя «крайне тревожно» и не может спать последние несколько недель.

Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила, что в связи с обострением ситуации на российско-украинской границе временно эвакуирует посольство страны из Киева во Львов. Австралийские власти наряду с многими другими просят граждан как можно скорее покинуть Украину.

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Виктория Кондратьева
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