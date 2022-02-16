Российская акушерка убила супруга ножом

На юге Москвы 44-летняя акушерка зарезала 46-летнего мужа. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, преступление было совершено на Чертановской улице. 15 февраля в полицию позвонила россиянка и сообщила, что ее супруг лежит в постели без признаков жизни. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили, что мужчину убили ударом ножа в грудь.

Эксперты установили, что он скончался от острой потери крови. Его супругу задержали. В отношении нее завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос о ее аресте.

11 января сообщалось, что в Петербурге российскую фотомодель Vogue Лилию Судакову обвинили в убийстве мужа.