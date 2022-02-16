Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российская акушерка убила супруга ножом

В Москве 44-летняя акушерка зарезала 46-летнего мужа

Фото: Shutterstock

На юге Москвы 44-летняя акушерка зарезала 46-летнего мужа. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, преступление было совершено на Чертановской улице. 15 февраля в полицию позвонила россиянка и сообщила, что ее супруг лежит в постели без признаков жизни. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили, что мужчину убили ударом ножа в грудь.

Эксперты установили, что он скончался от острой потери крови. Его супругу задержали. В отношении нее завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос о ее аресте.

11 января сообщалось, что в Петербурге российскую фотомодель Vogue Лилию Судакову обвинили в убийстве мужа.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Пресс-секретарь Ельцина раскрыл истоки фразы «президент работает с документами»
Россиянин зарезал возлюбленную в День всех влюбленных и отнес ее тело в канаву
Поврежденную картину ученицы Малевича восстановили
В России сделают бесплатными консультации психиатра после COVID-19
Стало известно о госпитализации Дмитрия Пучкова
Американский журналист назвал фарсом использование аббревиатуры ОКР на Играх
В Казахстане сообщили о тысячах досудебных расследований из-за беспорядков
ФСБ задержала замглавы администрации Зеленоградска
В российском регионе отменили ковид-сертификаты для посещения общепита
Xiaomi и Mercedes выпустили смартфон
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.