Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю на три месяца

В Москве Басманный суд продлил арест бизнесмену Борису Шпигелю, обвиняемому по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест на три месяца.

Защита намерена обжаловать это решение. Ранее юристы подавали ходатайство об освобождении Шпигеля под залог в два миллиона рублей, отмечая, что состояние его здоровья стремительно ухудшается.

6 апреля экс-губернатор Пензенской области Белозерцев признался, что получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Шпигеля, однако заявил, что взятки не брал. По словам бывшего главы региона, деньги предназначались для проведения избирательной кампании.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).