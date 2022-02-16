На Украине прокомментировали кибератаку на банки и правительственные сайты

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прокомментировал кибератаку на ряд правительственных сайтов, банки и мобильные приложения. Он назвал ее одной из самых масштабных. Главу МВД цитирует Telegram-канал Klymenko Time.

Хакерскую атаку, которая произошла 15 февраля, удалось отбить, в настоящее время все госсайты и приложения работают в нормальном режиме, заявил Монастырский.

15 февраля на Украине произошел сбой в работе украинских правительственных ресурсов и систем банков. Украинцы начали жаловаться на невозможность внести или снять деньги с карточек, перевести средства в приложениях.

По версии Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины, за атаками может стоять Россия. При этом каких-либо доказательств причастности Москвы к произошедшему ведомство не привело.