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На Украине прокомментировали кибератаку на банки и правительственные сайты

В МВД Украины назвали кибератаку на банки и госсайты одной из самых масштабных
Денис Монастырский

Денис Монастырский. Фото: страница Дениса Монастырского в Facebook

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прокомментировал кибератаку на ряд правительственных сайтов, банки и мобильные приложения. Он назвал ее одной из самых масштабных. Главу МВД цитирует Telegram-канал Klymenko Time.

Хакерскую атаку, которая произошла 15 февраля, удалось отбить, в настоящее время все госсайты и приложения работают в нормальном режиме, заявил Монастырский.

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15 февраля на Украине произошел сбой в работе украинских правительственных ресурсов и систем банков. Украинцы начали жаловаться на невозможность внести или снять деньги с карточек, перевести средства в приложениях.

По версии Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины, за атаками может стоять Россия. При этом каких-либо доказательств причастности Москвы к произошедшему ведомство не привело.

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Алиса Реброва
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