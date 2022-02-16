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В США обвинили Россию в хакерских атаках на критически важные сети Украины

WP обвинила российских хакеров в атаках на военные, энергетические и другие сети Украины

Фото: Steve Marcus / Reuters

Американская газета The Washington Post обвинила российские власти в потворстве хакерским атакам на военные, энергетические, транспортные, финансовые и другие критически важные компьютерные сети Украины. Об этом сообщается в материале издания со ссылкой на данные американской разведки.

Издание предполагает: вероятно, это делается для того, чтобы «поддержать военную операцию, либо чтобы посеять панику в попытке дестабилизировать страну».

При этом источники WP в США не смогли с точностью утверждать, что за кибератаками стоит именно Россия. «Мы не знаем, есть ли у нее желание идти на такое. Но в последнее время мы работали на Украине, чтобы укрепить ее кибербезопасность», — подчеркнул собеседник газеты. WP отмечает, что не получила ответ на просьбу о комментарии из Кремля.

Сбой в работе украинских правительственных ресурсов и систем банков произошел вечером 15 февраля. Жители страны жаловались на невозможность внести или снять деньги с банкоматов. Кроме того, в конце января Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщал о массированных кибератаках на сайты местных судов.

Виктория Кондратьева
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