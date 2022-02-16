Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина сбросила вес из-за обидного рисунка сына

Жительница Австралии увидела свою фигуру на рисунке сына и решила похудеть

Фото: @miss_wendy_fitness

Венди Кэндлиш из города Канберра, Австралия, решила сбросить вес после того, как увидела в школьном классе обидный рисунок сына. Об этом сообщает News.com.au.

Мать четверых детей рассказала, что старший сын изобразил ее с огромным животом и подписал: «Быть толстым — это нормально». Она не разделяла такого мнения: для нее фигура с картинки был отражением нездорового отношения к своему телу. Женщине не хотелось, чтобы дети переняли ее образ жизни, поэтому она решила похудеть.

Кэндлиш записалась в местный тренажерный зал и начала заниматься фитнесом. «У меня появился личный тренер, с которым мы сосредоточились на правильном питании и физических упражнениях. Вскоре я начала замечать изменения в своем теле», — вспоминает она.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября

Через год Кэндлиш решила принять участие в конкурсе красоты и бодибилдинга World Beauty Fitness & Fashion (WBBF) в категории «Преображение». Там она познакомилась со спортивным диетологом и трехкратной чемпионкой WBFF Алисией Гованс. «Вместе мы преодолели годы психического насилия над собой, пренебрежения к своему телу и открыли двери, которые, как я думала, закрыты навсегда», — сказала она.

Женщина утверждает, что гордится своими достижениями. Однако потеря веса не была ее главной целью. «Я хотела стать образцом подражания для своих детей», — отметила она.

Ранее сообщалось, что 30-летний британец Ричард Смит сбросил 48 килограммов и стал чемпионом по бодибилдингу. Мужчина открыл магазин здоровой пищи и стал диетологом, чтобы помогать другим людям бороться с лишним весом.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Британские газеты признали отсутствие вторжения России на Украину
Стрим Reuters с Майдана прервали после объявления о продаже гаража
Ургант пошутил над пятым временным ведущим КВН
Сборная России завоевала четыре медали за день на Олимпийских играх в Пекине
Бузова высказалась о своем возвращении во МХАТ
Женщина сбросила вес из-за обидного рисунка сына
Попова назвала долю случаев пневмонии у пациентов с коронавирусом в России
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
ФСБ заподозрила главу МФЦ Коми в присвоении премий подчиненных
«Тинькофф» запустил собственную ипотеку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.