Женщина сбросила вес из-за обидного рисунка сына

Венди Кэндлиш из города Канберра, Австралия, решила сбросить вес после того, как увидела в школьном классе обидный рисунок сына. Об этом сообщает News.com.au.

Мать четверых детей рассказала, что старший сын изобразил ее с огромным животом и подписал: «Быть толстым — это нормально». Она не разделяла такого мнения: для нее фигура с картинки был отражением нездорового отношения к своему телу. Женщине не хотелось, чтобы дети переняли ее образ жизни, поэтому она решила похудеть.

Кэндлиш записалась в местный тренажерный зал и начала заниматься фитнесом. «У меня появился личный тренер, с которым мы сосредоточились на правильном питании и физических упражнениях. Вскоре я начала замечать изменения в своем теле», — вспоминает она.

Через год Кэндлиш решила принять участие в конкурсе красоты и бодибилдинга World Beauty Fitness & Fashion (WBBF) в категории «Преображение». Там она познакомилась со спортивным диетологом и трехкратной чемпионкой WBFF Алисией Гованс. «Вместе мы преодолели годы психического насилия над собой, пренебрежения к своему телу и открыли двери, которые, как я думала, закрыты навсегда», — сказала она.

Женщина утверждает, что гордится своими достижениями. Однако потеря веса не была ее главной целью. «Я хотела стать образцом подражания для своих детей», — отметила она.

Ранее сообщалось, что 30-летний британец Ричард Смит сбросил 48 килограммов и стал чемпионом по бодибилдингу. Мужчина открыл магазин здоровой пищи и стал диетологом, чтобы помогать другим людям бороться с лишним весом.